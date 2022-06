En fin de contrat de Bilbao, Jonathan Rousselle attendu à la JDA Dijon

BETCLIC ÉLITE

Trois ans après son départ, Jonathan Rousselle (1,91 m, 32 ans) serait sur le point de faire son retour en France. Selon nos informations, le meneur nordiste devrait rejoindre les rangs de la JDA Dijon, récente demi-finaliste de Betclic ÉLITE et appelée à jouer la Basketball Champions League à la rentrée.

Première blessure à 32 ans

Arrivé en fin de cycle à Bilbao après trois saisons en Liga Endesa, le natif de Seclin (Hauts-de-France) n’a pas été prolongé par le club basque. Il faut dire que le Nordiste a connu une saison 2020-2021 en dent de scie, en deçà de ses deux premières saisons espagnoles. Avec un groupe largement renouvelé à l’intersaison, Bilbao a très mal démarré sa saison, a longtemps lutté pour le maintien avant de se mêler au débat pour les Playoffs. Pour Jonathan Rousselle, c’est sensiblement pareil : le capitaine basque a eu beaucoup de mal à trouver du rythme et des sensations. Victime d’une tendinite au tendon d’Achille en avril, il n’a repris que fin septembre pour la première journée de championnat. Rebelote quelques semaines plus tard : nouvelle blessure, cette fois au poignet, en décembre. C'étaient d'ailleurs les deux premières blessures de sa carrière, à 32 ans. Meneur remplaçant, il valait 5,5 points à 40,1 % de réussite aux tirs, 1,3 rebond et 2,4 passes pour 5,4 d’évaluation en 30 matches de championnat.

Joueur de club, homme de projet

Seulement les statistiques ne peuvent pas démontrer l’impact que peut avoir Jonathan Rousselle dans une équipe : meneur hargneux, vif et adroit derrière l'arc, il est capable d’apporter un petit supplément d’âme. Ce n’est pas le joueur le plus talentueux mais il a cette faculté à fédérer autour de lui. Formé au BCM Gravelines-Dukerque, avant d’y faire ses premiers pas dans le monde professionnel, Jonathan Rousselle a fait un passage à Boulogne-sur-Mer, époque Pro B, avant de se révéler en Pro A / Jeep ÉLITE à Cholet Basket et d’y faire quatre saisons. Le chouchou de la Meilleraie a ensuite pris la direction du Limoges CSP en 2018-2019 puis, il a tenté son aventure à l’étranger.

Mais surtout, Jonathan Rousselle est un homme de projet, un joueur de club. La durée de son contrat n’est pas encore connue mais nul doute que ce père de 2 enfants aura à cœur de s’implanter en Côte-d’Or, où il va retrouver une Coupe d’Europe. Et devrait former une jolie doublette avec David Holston, devenu récemment meilleur marqueur de l’histoire du club.

