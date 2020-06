En négociations avec Le Portel, Mathieu Wojciechowski a été libéré de son contrat par Wroclaw

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Slask Wroclaw

Les contacts entre Le Portel et Mathieu Wojciechowski tiennent du secret de polichinelle. Évoqués dès le 21 mai sur BeBasket, ils ont même été confirmés par le club en personne, qui a indiqué lundi dernier espérer être en mesure de pouvoir finaliser sa venue.

Révélé sous les couleurs de l'ESSM en 2014/15 en Pro B, l'ancien ailier du BCM Gravelines-Dunkerque n'a jamais su exporter ces belles promesses à l'étage supérieur. Tant avec Limoges qu'avec Bourg-en-Bresse, il a laissé une impression mitigée en Jeep ÉLITE. Parti du CSP ou de la JL à chaque fois avant le terme de son contrat, il a réussi à se libérer dans le pays d'origine de ses parents, la Pologne. Auteur de deux belles saisons avec le MKS Dabrowa Gornicza (16 d'évaluation en 2018/19) et le Slask Wroclaw (12,7 points à 48%, 5,7 rebonds et 1,8 passe décisive), l'international polonais a confirmé qu'il était désormais libre de tout engagement (alors qu'il était initialement lié jusqu'en 2021 avec Wroclaw) et qu'il envisageait de revenir en France. Histoire de prouver qu'il a pris une autre dimension en EBL.