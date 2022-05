En pleurs, l'ancien Strasbourgeois Omar Cook (40 ans) annonce sa retraite

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : acb Photo Casas

A 40 ans, une figure du circuit professionnel européen, Omar Cook, a annoncé, en pleurs, qu'il avait probablement jouer son dernier match de basket. Âgé de 40 ans, le meneur de jeu était une star des lycées new yorkais avant de connaître un début de carrière professionnelle en NBA puis de devenir un fort meneur en Europe.

Une pige à Strasbourg en 2007

Après un passage à Strasbourg en 2007 (7,2 points et 9,8 passes décisives de moyenne sur 5 rencontres de Pro A), il a connu de grands clubs européens tels que l'Etoile Rouge de Belgrade, Malaga, Valence, Milan, Baskonia ou encore le Lietuvo Rytas. Doté d'un passeport monténégrin, il a joué les six dernières saisons en Liga Endesa. Vainqueur de la BCL avec Burgos en 2021, il a terminé son parcours à Saragosse, qui a sauvé sa place en première division espagnole in extremis (12 victoires et 22 défaites). Le 31e choix de la Draft NBA 2001 (derrière Tony Parker, 28e) tournait à 3,1 points et 3,6 passes décisives en 20 minutes cette saison.