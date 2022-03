Encore 17 points pour Ousmane Dieng mais une nouvelle défaite pour les Breakers

Pour son deuxième match après un mois d'absence, Ousmane Dieng (2,05m, 18 ans) a confirmé sa prestation enthousiasmante de ce samedi contre les Tasmania JackJumpers. Parti sur de belles bases, il avait alors marqué 17 points à 6/16 aux tirs. Lors de la rencontre de ce lundi contre les Brisbane Bullets, le Lot-et-Garonnais a de nouveau marqué 17 points à 6/14 de réussite aux tirs avec également 3 rebonds en 33 minutes.

The @NZBreakers Dan Shamir and Ousmane Dieng spoke with the media following tonight's loss. #NBL22 pic.twitter.com/81QkevncfY

Adversaire d'Ousmane Dieng ce lundi, Tom Digbeu (1,99m, 20 ans) s'est montré discret avec 2 points à 0/3, 2 rebonds et 2 passes décisives en 13 minutes pour 2 d'évaluation. Le Franco-Espagnol restait sur sa meilleure performance de la saison ce samedi avec 11 points inscrits lors de la défaite de son équipe contre le leader, Melbourne United.

Tom Digbeu (2001) with his best game of the season against the Melbourne United, the #1 team in the NBL.



This And 1 Poster Dunk particularly caught my eye



11 points / 3 rebounds / 1 block in 23 minutes pic.twitter.com/oJ3qrX1pNO