Encore 22 points pour Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes) contre Darussafaka

Crédit photo : Anadolu Efes SK

Auteur de 29 points mercredi contre l'Olympiakos puis de 17 vendredi face à l'AS Monaco en EuroLeague, Rodrigue Beaubois a conclu sa belle semaine ce dimanche dans le championnat turc avec 22 points face au Darussafaka Istanbul. L'arrière a réussi 5 de ses 10 tentatives à 3-points en plus de prendre 4 rebonds et donner 2 passes décisives. A ses côtés, Adrien Moerman a cumulé 8 points et 11 rebonds pour 15 d'évaluation. De quoi contribuer au succès des siens 84 à 76 contre une bonne formation du championnat (sixième avec 5 victoires et 3 défaites).

20 points pour Amath M'Baye, Alpha Kaba encore intéressant

L'équipe d'Ergin Ataman est deuxième de la BSL avec 7 victoires en 9 matches, derrière le Fenerbahçe Istanbul (8 victoires, 1 défaite). En difficulté en EuroLeague, l'équipe de Nando De Colo (préservé sur cette rencontre) a elle gagné chez le Besiktas 82 à 74. Le Pinar Karsikaya est troisième avec le même bilan que l'Anadolu Efes. La formation d'Izmir a battu Afyon 90 à 76 avec 20 points à 6/10 aux tirs d'Amath M'Baye.

A la quatrième place du classement, on retrouve Gaziantep (6 victoire, 3 défaites) qui s'est imposé face au TT Ankara 83 à 72. Excellent ces dernières semaines, Alpha Kaba n'a pas été aussi impactant mais il est resté des plus productif (13 points à 5/8, 9 rebonds et 3 contres pour 17 d'évaluation en 32 minutes).

Alpha Kaba, Şahinbey Spor Salonu potalarını zorluyor@gantepbasketbol pic.twitter.com/buoASDbGjC — Tivibu Spor (@tivibuspor) November 20, 202

Enfin, Murat Kozan a joué son premier match avec Petkim, la lanterne rouge du championnat. Titulaire (2 points à 1/5, 1 rebond et 3 fautes en 23 minutes), il n'a pas pu empêcher la défaite des siens 94 à 69 sur le parquet de Bahçeşehir. Il a notamment fait face à l'ancien Dijonnais Richard Solomon (18 points à 8/11 et 9 rebonds).