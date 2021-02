Éphémère Monégasque en début de saison, Vladimir Štimac retourne en Turquie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Bahçeşehir Koleji Istanbul

Avant le début de la saison 2020-2021, l'AS Monaco avait réalisé un gros coup en engageant l'international serbe Vladimir Štimac (2,11 m, 33 ans). Mais celui-ci avait faux bond quelques jours plus tard afin de rejoindre le lucratif championnat chinois et l'équipe de Qingdao, où vient de s'engager Allerik Freeman après son départ de l'ASVEL. Finalement, l'ancien joueur du Fenerbaçe Istanbul n'est pas allé au terme de la saison de CBA, championnat dans lequel il tournait à 9,3 points et 7,9 rebonds de moyenne. Il vient en effet de s'engager pour le club turc du Bahçeşehir Koleji Istanbul, remplaçant Josh Owens parti chez les Metropolitans 92.

Aux côtés de l'ancien Béarnais Shannon Evans et d'une autre recrue, son compatriote Stefan Jankovic, il tentera d'aider l'équipe à remonter au classement après un début de saison difficile (6 victoires et 13 défaites).