Erik McCree (ex-BCM) rejoint Alpha Kaba à Gaziantep

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Après avoir passé la première partie de la saison 2021-2022 à Peristeri, évoluant en Grèce et en FIBA Europe Cup (10,1 points à 51,2% de réussite aux tirs et 4,7 rebonds en 26 minutes sur 17 matches, toutes compétitions confondues), Erik McCree (2,02 m, 28 ans) quitte le club grec pour la Turquie, comme l'a fait son ex-coéquipier Ian Miller un peu plus tôt ce mois-ci. L'ancien joueur du BCM Gravelines-Dunkerque va jouer aux côtés du pivot franco-guinéen Alpha Kaba pour Gaziantep, une équipe qui a obtenu de bons résultats sur cette première phase de la saison régulière (sixième avec 10 victoires en 16 matches). Ailier-fort shooteur, le Floridien est passé par la G-League, l'Italie, la France, le Danemark et donc la Grèce depuis le début de sa carrière professionnelle. Ce sera ainsi la première fois qu'il jouera en Turquie.