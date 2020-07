Erik Murphy fait son retour à la compétition au Japon

Ancien ailier-fort de Strasbourg (2016/17) et Nanterre (juin/décembre 2017), Erik Murphy (2,08 m, 29 ans) s'est engagé avec le club nippon de Fukushima Firebonds, club de 2e division créée en 2014.

Former Chicago Bulls forward Erik Murphy has signed a deal with the Fukushima Firebonds, sources told @Sportando. After sitting out last season, Murphy will be back on the court in Japan. He last played in Spain's Liga ACB with Manresa in 2018-19.