Espagne : Axel Bouteille prend feu, Jonathan Rousselle en mode MVP

Axel Bouteille et Jonathan Rousselle ont tout deux été victorieux dans les matchs de Malaga face à Badalone et de Bilbao face à Tenerife. Les deux Français se sont distingués en réalisant de belles performances.

29 points. Meilleur marqueur de la rencontre. Voilà comment résumer le match réalisé par Axel Bouteille (2,01m, 25 ans). L'international tricolore a littéralement pris feu dans le dernier quart-temps, inscrivant 19 unités. Fer de lance de son équipe, l'ancien Limougeaud a été des plus adroits (7/11 à 2-points, 3/4 à 3-points et 5/5 aux lancers-francs), compilant 29 d'évaluation. De quoi offrir sur un plateau la victoire à son équipe, Malaga s'imposant finalement 98 à 89 face à Baladone. L'Unicaja a imposé son intensité physique face à un adversaire fatigué dans ce domaine. Cette victoire, la deuxième en trois rencontres, maintient Axel Bouteille et les siens dans la course à la qualification en demi-finale.

Prestation tout aussi importante pour Jonathan Rousselle (1,95m, 30 ans). Véritable cerveau de l'équipe de Bilbao, le meneur français a compilé 13 points, 5 passes décisives et 2 rebonds pour 16 d'évaluation en 24 minutes. Une performance complète qui lui a valu d'être élu meilleur joueur de la rencontre. L'équipe d'Alex Mumbru a remporté le match sur le score de 78 à 70. Bilbao a empoché sa première victoire en trois rencontres dans le tournoi, face à une équipe de Tenerife décevante de bout en bout, leur permettant ainsi de garder l'espoir de terminer deuxième et d'accéder à la demi-finale.