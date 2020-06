Espagne : Barcelone en finale grâce à un excellent Thomas Heurtel, Vitoria qualifié aussi

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Liga Endesa

Ce sera donc une finale entre gros bras, entre deux équipes d'Euroleague. Entre deux équipes issues du même groupe, aussi, puisque Barcelone et Vitoria, respectivement premier et deuxième de la poule A, ont chacun remporté leur demi-finale ce dimanche et se disputeront donc le titre de la Liga Endesa.

Le Barça et son impressionnante armada, premier de la saison régulière avant l'interruption, a fait respecter la logique face à l'inattendu Burgos, dont la venue inédite à ce stade de la compétition s'était faite aux dépens du Real Madrid. Accrochés jusqu'à la mi-temps, les Catalans ont fait la différence au retour des vestiaires pour s'imposer 98-84. Nikola Mirotic, fraîchement désigné MVP de la saison, a terminé meilleur marqueur des siens avec 18 points en seulement 17 minutes. L'intérieur espagnol s'est notamment régalé des offrandes de Thomas Heurtel : le meneur français a en effet guidé le jeu des Blaugrana avec vista, signant 14 points et 11 passes décisives pour 20 d'évaluation en 23 minutes.





Vitoria, ensuite, a serré les dents pour venir à bout de Valence, qui jouait "à domicile" ce tournoi final disputé à huis clos. Louis Labeyrie (5 points, 2 rebonds, 2 passes) et ses coéquipiers menaient certes 42-33 à la pause, mais Vitoria a fait sien un 3e quart remporté 23-13, avant de s'accrocher jusqu'au bout pour l'emporter 75-73, avec notamment 21 points de Zoran Dragic. À une minute de la fin, un tir primé de Fernando San Emeterio avait pourtant permis à Valence de revenir à deux points des Basques et d'espérer, surtout après le 0/2 du capitaine Tornike Shengelia aux lancers francs. Mais les Valenciens ont manqué le coche, malgré plusieurs opportunités dans les ultimes secondes.

Après le dénouement du championnat allemand ce dimanche, la ligue espagnole livrera son champion 2019-2020 mardi soir.