Et de deux pour le Danemark, vainqueur de la République tchèque

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Deux semaines après la première victoire de leurs compatriotes féminines dans un match de qualification à l'EuroBasket au XXIe sièce, les Danois ont battu la Lituanie vendredi à Vilnius. Une énorme performance d'autant plus que la Lituanie disposait de joueurs cadres de son équipe et que le Danemark est privée de sa star Shavon Shields, joueur de Baskonia (Liga Endesa / EuroLeague). Malgré la popularité grandissante du basketball au sein du royaume, grâce encore une fois à la diffusion de la NBA à la télévision depuis la fin des années 2000, cette victoire n'a pas fait l'objet d'une grande couverture au pays.

"J'ai vu les news samedi et malheureusement, nous n'avons toujours pas pu passer aux nouvelles sportives, regrette Mathias Bak Christensen. Ils ont écrit beaucoup d'articles sur nous, mais oui, nous n'avons même pas pu obtenir une petite phrase à la télévision. Juste une petite colonne en bas, pendant que le journaliste parlait. Rien de plus."

Gabriel Lundberg superstar

Cela n'a pas empêché l'équipe de continuer à écrire l'histoire ce dimanche. Ils ont en effet enchaîné avec une nouvelle victoire, contre la République tchèque cette fois (91-90). Dans un match très accroché (jamais plus de 8 points d'écart, 12 changements de leader), ils ont toutefois mené pendant plus de 29 minutes. Ils se sont de nouveau appuyés sur une excellente adresse à 3-points (15/31) grâce notamment à un Gabriel Lundberg encore sur son nuage. Après ses 28 points de samedi, il a cette fois planté 38 pions, avec un excellent 7/9 à 3-points, en plus d'une agressivité de tout instant (13/14 aux lancers francs). Et si les Tchèques ont pris 14 rebonds offensifs, leur permettant de marquer 24 points sur secondes chances et de prendre 8 tirs de plus que les Danois, que l'arrière de la SIG Strasbourg Jaromir Bohacik a brillé (17 points à 6/13 aux tirs et 7 passes décisives) et bien failli permettre aux siens de l'emporter en toute fin de rencontre, les joueurs de l'Israélien Erez Bittman tiennent là leur deuxième victoire dans ces qualifications à l'EuroBasket 2022.

Avec un bilan équilibré, ils se classent devant la Lituanie (2 victoires et 2 défaites) mais derrière la Belgique (3 victoires et 1 défaite) qui a perdu son premier match dans ce groupe C ce dimanche contre les Baltes (84-71). Les Tchèques sont bons derniers (1 victoire et 3 défaites). Toutefois, coorganisateurs de cet Euro, ils sont déjà qualifiés pour l'événement. Cette défaite n'a donc aucune conséquence pour eux. Quant aux Danois,