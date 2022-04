Evans Ganapamo à la BAL avec une équipe sud-africaine

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Basketball Africa League

Présent au Paris Basketball de la création du club jusqu'à la montée en Betclic ÉLITE l'année dernière, Evans Ganapamo (2,01 m, 27 ans) a été trop embêté par les blessures pour définitivement s'imposer dans la capitale. Discret dans l'effectif de Jean-Christophe Prat en 2020/21, le Montpelliérain est parti s'émanciper en Afrique du Sud, avec les Cape Town Tigers.

Sous les couleurs de l'équipe du Cap, il a été magistral en décembre lors de l'Africa League (17,8 points à 44%, 5,4 rebonds et 1,8 passe décisive) afin de permettre à son club de se qualifier pour la BAL. Et depuis que le championnat financé par la NBA a repris à Dakar, l'international centrafricain assume ses responsabilités de leader (41 tirs tentés en deux rencontres), avec toutefois une réussite relative : 11 paniers, soit 27% de réussite.

Tant contre Luanda (17 points à 6/24, 7 rebonds et 2 passes décisives) que Zamalek (14 points à 5/17, 2 rebonds et 2 passes décisives), Evans Ganapamo n'a pas su empêché les lourdes défaites de Cape Town (61-90 et 77-101). Il tentera de se remettre la tête à l'endroit ce mercredi contre les Soudanais du Sud de Cobra Sport.



Ganapamo la saison dernière avec Paris

(photo : Lilian Bordron)