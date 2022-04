Evans Ganapamo plante le panier de la victoire pour Cape Town

On vous en parlait pas plus tard que ce mercredi. L'ailier franco-centrafricain Evans Ganapamo (2,01 m, 27 ans) a marqué le tir de la victoire pour son équipe sud-africaine, Cape Town, contre le club de Yaoundé, les Forces Armées et Police Basketball, à la Basketball Africa League (BAL) 2022.

The @WilsonBasktball Play of the Game is undoubtedly the winning basket from @iamEvansG with 2.6 left to break a 70-70 tie ball game and eventually give the @CapeTownTigers the win #theBAL pic.twitter.com/pADtT82RAJ