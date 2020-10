Ex-star du basket emprisonnée pour avoir manifesté en Biélorussie, Yelena Lewtchanka a été libérée

Condamnée à 15 jours de prison pour avoir pris part aux manifestations contre le gouvernement biélorusse du président Alexandre Loukachenko, l'ancienne star du basketball Yelena Lewtchanka vient d'être libérée rapporte Paul Nilsen, après avoir du payer une amende. De nombreuses personnalités du basketball, et notamment français, avait demandé sa libération.

Au cours de sa carrière, elle a notamment joué en WNBA ou pour Ekaterinbourg en Russie.

YELENA LEUCHANKA RELEASED



a roller-coaster day... After her parents and lawyer told she was not getting released, she has been given a fine and is out of prison.



But with a story still to tell...#FreeLeuchanka #EuroBasketWomen #EuroLeagueWomen #Basketball #WNBA pic.twitter.com/ZqTjkX0ykE