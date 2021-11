Fabien Causeur, 300e cape avec le Real Madrid !

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroLeague

Pour quelqu'un qui n'aspirait qu'à évoluer un jour en Pro B au début, cela commence à faire de jolis états de service... Ce soir, face à l'Étoile Rouge de Belgrade, Fabien Causeur va jouer son 300e match sous la mythique tunique du Real Madrid !

Brillant mardi à Villeurbanne avec 25 points en 18 minutes, le meilleur Breton de l'histoire va ainsi devenir le 8e joueur étranger de l'histoire à atteindre un tel total, derrière Jaycee Carroll (708 rencontres), Jeffery Taylor (421), Louis Bullock (364), Gustavo Ayon (340), Axel Hervelle (310), Edy Tavares (308) et Trey Thompkins (306).

Et forcément, cette longévité lui confère désormais un palmarès impressionnant puisqu'il a garni son armoire à trophées de huit nouveaux titres dans la capitale espagnole : une EuroLeague (2018), deux Liga Endesa (2018 et 2019), une Coupe du Roi (2020) et quatre Supercoupe (2018, 2019, 2020 et 2021). Avec un vrai moment de gloire lors du match le plus important de sa carrière, en finale européenne contre le Fenerbahçe Istanbul, où son exceptionnelle activité (12 points dans le troisième quart-temps, 17 au total) aurait pu lui valoir le trophée de MVP du Final Four en lieu et place de Luka Doncic. Soit une place de plus en plus cimentée dans la légende du Real Madrid pour Fabien Causeur.

Ses 300 matchs avec le Real Madrid :