Fabien Causeur a rejoué pour la dernière de son ami Facu Campazzo

À L'ÉTRANGER

De retour à l'entraînement en début de semaine après avoir été arrêté un mois à cause de la COVID-19, l'arrière français Fabien Causeur a repris la compétition ce dimanche. Lors de la facile victoire du Real Madrid 100 à 78 contre Manresa, Le Breton a passé plus de 10 minutes sur le terrain pour 4 points à 1/1 au tir et 2/2 aux lancers francs, 1 interception, 1 contre et 1 faute provoquée. Il a pu partager un dernier match avec le meneur argentin Facundo Campazzo qui a marqué 20 points en 25 minutes pour sa dernière en Liga Endesa avant son départ outre-Atlantique, pour jouer chez les Denver Nuggets.

Fabien Causeur y est allé de sa publication sur Twitter pour se remémorer les quatre belles saisons vécues ensemble :