Figure emblématique de la LNB, Bernard King est désormais assistant coach

Bernard King (39 ans), passé par les clubs du quatre coin de l'Hexagone - Lyon/Villeurbanne, Strasbourg, Le Havre, Châlons/Reims, Nancy, Roanne, Antibes et enfin Quimper - est rentré aux États-Unis depuis plusieurs mois. Retraité des parquets après une longue et riche carrière de basketteur, l'ancienne idole des Docks Océane ou de Michel Gloaguen est toutefois toujours proche des parquets. En effet, le natif de la Louisiane a été nommé, depuis quelques jours, comme coach assistant de l’équipe lycéenne des Legacy Titans, à Spring (Texas).

