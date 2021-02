Final 8 italien : Milan facile contre Reggio d'Emilie, Venise sort la Virtus Bologne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Comme en Espagne avec la Copa del Rey, le Final 8 italien a démarré ce jeudi au Mediolanum Forum d'Assago, situé dans la banlieue milanaise. L'équipe locale de Milan n'a fait qu'une bouchée de Reggio d'Emilie (80-52) lors du premier quart de finale, avec 15 points de Zach Leday et Kevin Punter.

L'autre quart de finale de ce jeudi a été plus serré. Venise est venu à bout de la Virtus Bologne, 89 à 82. Sur les ailes de l'international grec Michael Bramos (23 points à 5/8 à 3-points et 13 rebonds pour 31 d'évaluation en 35 minutes) mais aussi de Stefano Tonut (22 points et 3 rebonds), Venise a fait la course en tête.

Ce vendredi dans les deux autres quarts de finale, Brindisi affrontre Trieste à 18h puis Sassari fait face à Pesaro à 20h45.