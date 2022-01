Finaliste de l'EuroCup, Jordan Theodore (ex-JL Bourg) attendu à Venise

Finaliste malheureux de la dernière EuroCup avec l'UNICS Kazan contre l'AS Monaco, Jordan Theodore (1,83 m, 32 ans) était sans club depuis le début de saison. Passé par la JL Bourg en 2014-2015, le meneur américain serait en passe de s'engager avec Venise, selon Sportando.

LIRE AUSSI. Jordan Theodore, le grand écart : de trois relégations d'affilée aux sommets européens

"Bourg reste l’une de mes villes préférées en Europe"

"Bourg reste l’une de mes villes préférées en Europe, nous expliquait lors de sa venue sur le Rocher en avril dernier. J'adore Bourg ! Je suis encore en contact avec pas mal de personnes connues là-bas. Je suis heureux de voir que la JL est devenue un grand club, les dirigeants ont fait du bon boulot. C’était sympa de les retrouver en EuroCup en décembre dernier et de revoir des visages connus… À l’époque, j’étais extrêmement déçu d’être arrivé trop tard dans la saison et de ne pas avoir pu éviter la descente. J’aurais vraiment voulu revenir à Bourg et y rejouer l’année suivante."