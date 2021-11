Finaliste de la Champions League 2018 avec l'AS Monaco, Damjan Rudez dit stop

Vu aux Pays-Bas l'an dernier, à des années-lumières des niveaux qu'il avait auparavant côtoyés (146 apparitions en NBA et deux campagnes d'EuroLeague), Damjan Rudez (35 ans) a officialisé sa retraite jeudi soir. Il termine ainsi sur une saison passée sous les ordres de son frère, Ivan, entraîneur à Groningue.

Time to retire from the game that gave me everything. I want to thank from the bottom of my heart to everyone who were a part of this long and beautiful journey with me.



