Flop printanier de la JL Bourg, Pierre Jackson rebondit en G-League

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Jacques Cormarèche

En fin de saison dernière, ce fut l'Arlésienne de la JL Bourg. Embauché comme remplaçant de Codi Miller-McIntyre le 10 mai, Pierre Jackson (1,80 m, 30 ans) était arrivé blessé aux ischios-jambiers et avait dû attendre le 9 juin pour disputer son premier match officiel. Soit sept rencontres manquées au cœur d'un calendrier surchargé. Plutôt gênant pour un pigiste médical...

Pourtant très fort joueur, à l'image de son passage au Galatasaray Istanbul juste avant (19,4 points à 42% et 8,9 passes décisives), il n'avait logiquement pas pu retrouver le rythme lors de ses trois rencontres suivantes (4 points à 44% et 0,3 passe décisive en 10 minutes) et n'avait pas pesé en quart de finale à Monaco (4 points à 2/3, 1 rebond et 4 balles perdues en 13 minutes) alors que la JL Bourg nourrissait le secret espoir que son talent pourrait compenser l'absence de Danilo Andjusic, parti en sélection.

Six mois après, l'ancien éphémère meneur de l'ASVEL est de retour dans le circuit : il a opté pour un retour en G-League, un championnat qu'il a déjà largement dominé par le passé, lui qui fut détenteur un temps de la plus grosse performance offensive de l'histoire avec 58 points sous les couleurs d'Idaho en 2014. Le natif de Las Vegas évoluera aux South Bay Lakers, là-même où il avait officié en 2019/20 (20,7 points à 44%, 3,9 rebonds et 5,9 passes décisives). De quoi envisager très prochainement, au rythme des contrats de 10 jours qui tombent quotidiennent, une deuxième chance en NBA, lui qui n'a pu y disputer que huit rencontre avec les Dallas Mavericks en 2016/17.