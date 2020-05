Fran Vazquez prend sa retraite

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

C’est une page qui se tourne pour le basketball espagnol. Le pivot espagnol Fran Vazquez (2,09 m, 37 ans) prend sa retraite sportive à l’âge de 37 ans. Cet ancien international espagnol avait notamment été sélectionné au premier tour de la Draft NBA 2005 (11e) par le Magic d'Orlando, mais à l’époque il avait préféré rejoindre Gérone et il n'a finalement jamais connu les parquets NBA ni même quitter le championnat espagnol.

Pour autant, son palmarès parle pour lui, car il a tout gagné en Europe. Sous les couleurs du FC Barcelone, il a été sacré champion d'Espagne à trois reprises (2009, 2011, 2012) et remporté quatre Copas del Rey ainsi que l'EuroLeague, en 2010 à Bercy, et la première Ligue des Champions (BCL) en 2017 avec Tenerife.

Encore en 2019/20, le natif de Chantada (Galice) tournait à 3,5 points, 3 rebonds et 0,7 passe décisive en 13 minutes par match avec Saragosse, son dernier club après avoir joué à Malaga, Bilbao, Grande-Canarie une première fois, Gérone, Barcelone durant six ans, Malaga pendant quatre ans, Tenerife et donc Saragosse, avec une belle aventure (demi-finale des playoffs 2019) à la clé.