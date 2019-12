Frederic Bourdillon prolonge au Maccabi Rishon LeZion pour un mois

Le meneur franco-israélien Frédéric Bourdillon (1,93 m, 28 ans) a rejoint le Maccabi Rishon LeZion pour un contrat courte durée à la mi-octobre. Il vient d'y prolonger jusqu'au 19 janvier 2020. L'Antibois, poste 1/2 de grande taille au tir extérieur redoutable, tourne à 9,6 points à 49,3% de réussite aux tirs (dont 44,4% à 3-points), 2,4 rebonds et 2,1 passes décisives en 27 minutes sur 11 matchs d'EuroCup et de Winner League, la première division israélienne.

Frederic Bourdillon extends his contract with Maccabi Rishon Le'Zion until January 19, 2020. pic.twitter.com/PYLtFxpb7l