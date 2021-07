Frédéric Bourdillon rempile à Holon

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Demi-finaliste de la Winner League, la première division isréalienne et quart-de-finaliste (battu par Burgos) de la Basketball Champions League (BCL) avec l'Hapoel Holon, le Français Frédéric Bourdillon (1,93 m, 30 ans) a décidé de prolonger son aventure dans ce club situé dans la banlieue sud de Tel-Aviv.

Arrivé en octobre 2020 en tant que pigiste médical, cet arrière formé formé à Antibes avant de passer par le Centre Fédéral a tourné à 6,8 rebonds, à 39,5% de réussite aux tirs, dont 34,7% à 3-points et 2,9 rebonds et 2,6 passes décisives en 24 minutes en Winner League.

Passé par Chalon-sur-Saône (2010-2011), Charleville-Mézières (2011 à 2013), Rueil-Malmaison (2013-2014) et Antibes (2009-2010 puis 2014-2017), avec qui il a gagné la Leaders Cup en 2015, Bourdillon s'est expatrié en Israël depuis quatre ans. Après un an au Maccabi Haïfa, il a rejoint l'Hapoel Eilat, puis le Maccabi Rishon LeZion et le Maccabi Tel-Aviv.