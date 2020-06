Frédéric Bourdillon vers le Maccabi Tel-Aviv !

Afin de disputer le tournoi final de la saison 2019/20 de la Winner League, la première division israélienne, les équipes se renforcent. Et il est plus facile de faire venir des joueurs d'ores et déjà présents en Israël. C'est ainsi que le Maccabi Tel-Aviv devrait engager le meneur franco-israélien Frédéric Bourdillon (1,93 m, 29 ans).

Arrivé en fin de contrat avec le Maccabi Rishon LeZion, l'Antibois se retrouve ainsi libre. Ses belles prestations (8,9 points à 42,4% de réussite à 3-points et 2,3 passes décisives en 26 minutes sur 15 matchs cette saison), notamment en EuroCup, et son statut de joueur local le rendent attractifs auprès du club phare du basketball israélien.

Ancien joueur d'Antibes, Chalon-sur-Saône, Charleville-Mézières, Rueil et de nouveau Antibes, Frédéric Bourdillon évolue en Israël depuis 2017.

Frederic Bourdillon has no mercy when shooting 3s!



Take a look at his sharpshooting skills during the 2019/20 EuroCup season!@maccabirishon #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/8N3mMCyNyw