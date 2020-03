Frédéric Dusart champion de Belgique : "Un mélange de joie et de frustration"

La saison de Frédéric Dusart est d'ores et déjà terminée. Le coach français a été titré au terme de sa première saison à la tête de l'équipe de Braine. En effet, le championnat de Belgique a été arrêté et, large leader de la division, Braine a été sacré champion. La fin de la saison d'EuroCup ayant été également annulée par la FIBA, l'exercice 2019/20 est donc officiellement terminée pour les Castors.

"C'est un mélange de joie et de frustration, de ne pas l'avoir gagné sur des playoffs mais surtout avec les joueuses et le public, autour d'une célébration, a commenté sur basketlfb.com le technicien. J'ai quitté les joueuses jeudi avant le match contre Valence (quart de finale d'EuroCup), on a été averti à 10h30 qu'on ne jouerait pas le soir. On pensait se revoir ce lundi et en fait non. J'ai appris qu'on était champion samedi matin. Avec les recommandations de confinement, on n'a pas pu fêter ça avec les partenaires, les supporters, les joueuses. C'est une fin de saison bizarre. Sur la saison régulière, on est devant assez largement et c'est mérité pour Braine."