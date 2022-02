G-League : Petr Cornelie montre les crocs

À L'ÉTRANGER

23,2 points, 15,5 rebonds et 1,5 contre pour 32 d’évaluation par match : ce sont les moyennes affolantes de Petr Cornelie lors de ses 4 dernières sorties en G-League. Et son dernier match résume parfaitement cette bonne dynamique. La nuit dernière, il a encore inscrit 23 points et pris 13 rebonds face au Greensboro Swarm, deux jours après sa meilleure performance en carrière (31 points, 19 rebonds). Avec le Grand Rapids Gold, franchise affiliée aux Nuggets de Denver, l’intérieur français déroule en cette fin février. De quoi potentiellement attirer l’œil des scouts de franchises NBA.

Après 13 matchs dans la Grande Ligue avec Denver, Cornelie se montre de plus en plus dominant en G-League. Cumulant 17,1 points, 13,1 rebonds et 1,2 contre en 16 matchs avec Grand Rapids, le joueur formé au MSB entame le dernier mois de la saison régulière, et compte bien poursuivre sur sa lancée. Une régularité qui pourrait lui permettre de retourner fouler les parquets NBA d’ici peu, d’autant qu’il évolue actuellement aux côtés d’Isaiah Thomas, dont les matchs suscitent un grand intérêt Outre-Atlantique.