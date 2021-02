G-league : Toupane, Okobo et Hoard débutent la saison aujourd'hui

La saison de G-League débute enfin ce mercerdi 10 février. Dans les traces de la NBA, la ligue de déeloppement installe ses quartiers dans la bulle de Walt Disney à Orlando. Dix-huit équipes (sur vingt-neuf) participent à cette saison 2021. Elles disputeront toutes 15 rencontres du 10 février au 6 mars avant, pour les huit premières équipes, de disputer un Final 8 du 8 au 11 mars. Une saison raccourcie et expresse que vont disputer trois Français.

Axel Toupane sera sur le pont dès 17h ce mercredi pour la première rencontre de la saison. Testé par les Golden State Warriors en camp d'entraînement de pré-saison, il est engagé avec leur équipe affiliée en G-League, les Santa Cruz Warriors. Pour sa deuxième saison dans la ligue de développement, après 2016-2017 (16,1 points, 4,1 rebonds et 3,6 passes), l'ex-Strasbourgeois affronte la G-League Ignite, une toute nouvelle équipe réunissant des prospects NBA. Chez les Warriors, il sera coéquipier de l'ancien joueur des Knicks Jeremy Lin mais aussi de Nico Mannion, titulaire d'un two-way contract avec Golden State.

Okobo avec les Long Island Nets, Jaylen Hoard à Oklahoma City

Elie Okobo commence également sa saison cette nuit. Libéré en début d'année par les Phoenix Suns, l'ancien Palois jouera dans l'équipe des Long Island Nets. Ce sera sa deuxième saison de G-League. En 2018-2019, l'année de sa draft en 31e position, le combo-guard proposait 18,1 points, 4,7 rebonds et 7,4 passes décisives. En revanche, ses pourcentages n'étaient pas excellents : 39% aux tirs dont 29% à trois-points.

