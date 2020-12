G-League : Une saison avec 18 équipes dans une bulle à partir de début février ?

À L'ÉTRANGER

Si la saison NBA a démarré le mardi 22 décembre, celle de sa ligue de développement, la G-League, va débuter plus tard. Toutes ne seront pas au départ pour cette saison 2020-2021 particulière, COVID-19 oblige. 18 (en comptant la formation composée de jeunes prospects, Ignite Team) devraient se retrouver dans une bulle sanitaire, à l'image de celle que la NBA a mise en place pour clôturer l'exercice 2019-2020.

Selon ESPN, elle-ci pourrait se tenir à Atlanta et se jouer à partir du 8 février, alors que les équipes pourraient démarrer leur présaison mi-janvier, après la Draft. Avec sans doutes des Français engagés (Killian Tillie, Adam Mokoka et peut-être aussi Jaylen Hoard, Elie Okobo, Axel Toupane etc.).