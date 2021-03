Gabe York (ex-Strasbourg) va tenter de rebondir à Larissa (Grèce)

Après avoir quitté l'Hapoel Tel-Aviv, Gabe York rejoint Larissa, actuel huitième du championnat grec. Moins performant qu'auparavant dans sa carrière (9,1 points à 32% de réussite aux tirs, 2,7 rebonds et 2,5 passes décisives en 26 minutes) du côté de Tel-Aviv, le club israélien (onzième sur 13 de son championnat avec un bilan de 3 victoires pour 10 défaites) a décidé de se séparer de l'arrière passé par la SIG.

A Larissa Gabe York va remplacer Jerry Smith, blessé. Un beau challenge pour le Californien puisque Smith faisait jusque-là une belle saison d'un point de vue statistique (15,2 points, 2,6 rebonds et 1,9 passe décisive pour 11,4 d'évaluation).

L'arrière passé par la G-League va donc tenter de se relancer après deux expériences moyennes à la SIG et à Tel-Aviv. Huitième du championnat grec avec un bilan de 5 victoires pour 13 défaites, Larissa espère retrouver le Gabe York d'il y a deux saisons lorsqu'il jouait dans ce même championnat grec avec l'AEK Athènes et tournait à 12,9 points à 42,4% de réussite aux tirs en 24 minutes.

Former player of @VanoliCremona and @HapoelTLVBC

Gabe York will replace injured Jerry Smith in @LARISABC1 until end of the season @esakegr



#basketball @gabeyork32 @WinnerLeague #Esake