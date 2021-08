Garrett Sim quitte Chalon pour la Turquie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Arrivé en France à l'été 2015, Garrett Sim (1,86 m, 31 ans) quitte l'Hexagone et atterrit en deuxième division turque, au Sigortam.net Istanbul, pour un contrat d'un an plus une en option. Après avoir fait les beaux jours de la JL Bourg, Garrett Sim avait rallié Chalon pour la saison 2020-2021. En 33 rencontres, le champion de Pro B 2017 tournait à 8,7 points, 2,5 rebonds et 2,7 passes décisives pour 8,7 d'évaluation en 24 minutes de jeu.

Formé à l'Université de l'Oregon où il a effectué un cursus complet de 4 ans, Sim a lancé sa carrière en deuxième division allemande. Après avoir explosé à l'échelon inférieur en deux ans et réussi son adaptation en première division, le combo-guard a posé ses valises en France, d'abord à Boulogne-Sur-Mer puis à Bourg-en Bresse. Grand artisan de la montée dans l'élite de la JL Bourg, Garrett Sim a disputé 4 saisons au club. Après un dernier exercice écourté par les blessures (seulement 3 matchs joués en 2019-2020), il s'est relancé l'an dernier avec Chalon, malgré la saison compliquée de l'Élan.