Gavin Ware (ex-Levallois, Dijon) engagé comme pigiste médical par Wurtzbourg

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Gavin Ware (2,06m, 26 ans) fait son retour en Europe en s'engageant avec le club allemand de Wurtzbourg pour une durée indéterminée mais qui devrait s'étendre sur les trois premiers mois de compétition. Tout dépendra de la durée du rétablissement de Justin Sears, nouveau venu au club mais indisponible du fait d'une rupture du tendon d'Achille.

Gavin Ware sort d'une saison des plus concluantes en deuxième division japonaise, où il a été extrêmement performant sous le maillot de Kumamoto Vorters. L'intérieur américain tournait en double-double de moyenne, avec 18,9 points et 12,2 rebonds pour 25,9 d'évaluation en 31 minutes et 39 rencontres. Précédemment passé par Anvers, il a également posé ses valises en France durant deux saisons (de 2017 à 2019), à Levallois d'abord et Dijon ensuite. Le temps pour lui de disputer 66 matchs de Jeep Élite, pour un apport moyen de 12,3 points et 5,7 rebonds pour 14,2 d'évaluation de moyenne.

Denis Wucherer, entraîneur de Wurtzbourg, s'est exprimé sur la décision de recruter Gavin Ware :