Gaziantep lorgne sur Mouhammadou Jaiteh

Libéré de son contrat le liant au club russe de Saratov, Mouhammadou Jaiteh (2,08m, 25 ans) attire les convoitises, lui qui a frôlé le double-double en 2019/20. Il pourrait rejoindre le club turc de Gaziantep selon Emiliano Carchia de Sportando.

Gaziantep is showing serious interest in Mouhammadou Jaiteh, a source told @Sportando.

The big man averaged 13.4ppg and 9.9rpg in VTB League with Avtodor Saratov