Gaziantep officialise l'arrivée de Mouhammadou Jaiteh

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : VTB League

Comme annoncé, Gaziantep souhaitait s'attacher les services de Mouhammadou Jaiteh (2,08m, 25 ans). Le transfert a été rendu officiel par le club. Après avoir été libéré de son contrat le liant à l'équipe russe de Saratov avec qui il a clôturé une saison des plus satisfaisantes, il va donc découvrir la Turquie.

Après la France, l'Italie et la Russie, Mouhammadou Jaiteh continue de se forger une carrière de globe-trotter en prenant la direction de la Turquie. Le pivot français, auteur d'une excellente saison (13,4 points à 66% de réussite aux tirs et 9,9 rebonds en 29 minutes de moyenne) en Russie, n'a pas été aidé par la pandémie de coronavirus qui a mis prématurément fin à la saison 2019/20. Il a donc été libéré par le BC Avtodor Saratov. Autant dire qu'un big man de sa trempe, disponible sur le marché des transferts, ça ne passe pas inaperçu et c'est surtout une affaire à ne pas manquer. Et ça, Gaziantep l'a bien compris, s'est rapidement positionné et l'ancien pensionnaire du championnat de France a accepté la proposition.

Il débarque ainsi en première division turque (Basketbol Super Ligi), au sein d'un club de milieu de tableau. Avant l'interruption du championnat, Gaziantep pointait à la 11ème place (sur 16) avec 9 victoires pour 14 défaites. Nul doute que ce renfort de taille ne doit pas laisser de marbre les supporters, dans une ligue où le niveau ne cesse de grimper.