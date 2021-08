Gerald Robinson (ex-Dijon) file en Allemagne

Gerald Robinson (1,85 m, 32 ans) est de retour en Allemagne, comme l'annonce Sportando.

Bien connu du championnat de France, l'arrière américain a joué sous les couleurs de Nanterre, Monaco et Dijon. Coupé par la JDA en mai dernier, l'arrière étasunien va rebondir dans le championnat allemand la saison prochaine.

En 11 matches de Jeep ELITE en 2020-2021, cet arrière explosif aura tourné à 10,4 points à 51,8% de réussite aux tirs, 1,6 rebond et 1,4 passe décisive pour 9,4 d'évaluation en 22 minutes.

Gerald Robinson is joining Bundesliga team Chemnitz, German source tells @sportando.

The player has a buyout in his contract, I am told.

Robinson spent last season between Pesaro and Dijon