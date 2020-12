Gerald Robinson (ex-Nanterre, Monaco) va rebondir à Pesaro

Après avoir commencé la saison 2020-2021 sous le maillot de la Virtus Rome, Gerald Robinson (1,85m, 31 ans) s'est soudainement retrouvé libre de tout contrat, le club ayant pris la décision de se retirer du championnat italien à cause de graves problèmes financiers. Selon Sportando, le meneur devrait rebondir rapidement, tout en restant en Italie, puisqu'il va s'engager avec le Victoria Libertas de Pesaro.

Gerald Robinson is joining Carpegna Prosciutto Pesaro to replace the injured Frantz Massenat, sources tell @Sportando.

Robinson started the season with Virtus Roma averaging 11.9ppg.