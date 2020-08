Gerald Robinson et Chris Evans bientôt réunis sous le maillot de la Virtus Roma

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Selon PianetaBasket, la Virtus Rome aurait trouvé les accords nécessaires pour faire venir Gerald Robinson (1,86m, 31 ans) et Chris Evans (2,03m, 29 ans). Un duo connu du championnat de France puisque plus que performant au moment de leur association à Monaco. Un duo qui pourrait faire le bonheur du club romain.

Le premier sort d'une saison partagée entre la Turquie (Bursaspor) et la Grèce (Promitheas Patras), le second évoluait encore dans l'hexagone, à Orléans plus précisement. Gerald Robinson et Chris Evans possèdent tous les deux une expérience européenne à rallonge. Une expérience qu'ils ont eu l'opportunité d'enrichir encore davantage et de manière commune lors de la saison 2017/18. Coéquipiers à Monaco, ils étaient parvenus à imposer leur patte. Le meneur américain tournait à 15,9 points, 2,3 rebonds et 3,2 passes décisives pour 15,8 d'évaluation en 26,1 minutes de moyenne. Son compatriote, ailier quand à lui, compilait 13,9 points et 4,3 rebonds pour 14,4 d'évaluation en 24,8 minutes de moyenne. Un duo de choc.

Récemment, Chris Evans avait proposé ses services à Orléans, qui a refusé son appel du pied. L'occasion donc de se relancer, dans un championnat qu'il a déjà connu, aux côtés d'un coéquipier avec qui il va déjà avoir quelques automatismes. Une aubaine pour la Virtus Rome, 14ème du dernier exercice (sur 17), avec 7 victoires et 15 défaites au compteur.