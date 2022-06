Gianmarco Pozzecco est le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Italie

Malgré de bons résultats à la tête de la sélection nationale italienne, Romeo Sacchetti a été remercié 5 ans après son arrivée. A 68 ans, l'ancien joueur professionnel de LegA avait permis à l'Italie de terminer à la 5e place des derniers Jeux olympiques, à Tokyo. Son successeur est déjà connu, il s'agit de Gianmarco Pozzecco (49 ans), qui va signer un contrat jusqu'en 2024.

International italien aux 84 sélections entre 1994 et 2005, il a pris sa retraite de joueur en 2010 avant de devenir consultant TV pour la chaîne Sky Italia, puis de se lancer dans le coaching en 2012. Passé par Orlandina Basket (2012-2014), Varèse (2014-2015), le Cedevita Zagreb (2015-2017), la Fortitudo Bologne (2018) et Sassari (2019-2021) avant de devenir ajdoint à l'Olimpia Milan, son expérience en tant coach a été marquée par la victoire de la FIBA Europe Cup avec Sassari en 2019. Son contrat prenant fin avec l'Olimpia Milan, il va donc se lancer pleinement à la tête de la sélection nationale avec comme prochaine échéance le match face au Pays-Bas le 4 juillet prochain, dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde 2023.

Connu pour son tempérament de feu, Gianmarco Pozzecco a l'habitude de se distinguer par ses colères ou autres réactions viriles.

Gianmarco Pozzecco’s joy after winning the FIBA Europe Cup as head coach of Dinamo Sassari.

