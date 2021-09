Giánnis Antetokoúnmpo souhaite participer à l'Euro 2022

Après le titre NBA remporté par les Bucks de Milwaukee, Giánnis Antetokoúnmpo avait indiqué que l'un de ses prochains buts était de remporter une titre avec la sélection nationale de Grèce. Malgré son statut de double MVP de la saison régulière et MVP de la finale des playoffs, l'intérieur ne compte pas se faire porter pâle durant l'intersaison. Ce vendredi, il a ainsi repris un tweet de la FIBA annonçant le début de l'EuroBasket 2022 dans un an : "Je prends les jours les uns après les autres mais je suis impatient !"

En 2019, Giánnis Antetokoúnmpo avait participé à la Coupe du Monde en Chine mais la Grèce s'est faite éliminée au deuxième tour, notamment à cause d'une défaite contre le Brésil. Au Tournoi de Qualification Olympique (TQO) de Victoria, il était absent, car la compétition s'est déroulée en plein playoffs NBA.

Taking it day by day. But I can’t wait https://t.co/I08HlPUAuM