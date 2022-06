Goran Dragic sort de sa retraite internationale !

Après avoir mené la Slovénie sur le toit de l'Europe en 2017 à l'EuroBasket, Goran Dragic (1,88 m, 36 ans) sort de sa retraite internationale pour participer aux prochains éliminatoires à la Coupe du Monde FIBA 2023 avec son pays.

Âgé de 36 ans, le MVP de l'EuroBasket en 2017 rejoint la nouvelle pépite du basket slovène, Luka Doncic et participera au match face à la Croatie et à la Suède mais ne devrait tout fois ne pas prendre part à l'EuroBasket 2022 en septembre prochain.

Passé par les Suns de Phoenix entre 2008 et 2011 puis entre 2012 et 2015, Houston entre 2011 et 2012, le Heat de Miami entre 2015 et 2021 et enfin les Toronto Raptors et les Nets de Brooklyn cette saison, il tourne à 7,3 points, 3,2 rebonds, 4,8 passes décisives cette saison en n'ayant pris part qu'à 16 rencontres chez les Nets tandis que chez les Raptors il n'a joué que 5 rencontres pour 8 points de moyenne, 3 rebonds et 1,8 passes.

Le coach Aleksander Sekulic pourra compter sur 3 joueurs NBA pour ces fenêtres et a la ferme ambition de se qualifier pour la Coupe du Monde 2023 après les résultats probants de la Slovénie aux JO cet été.

