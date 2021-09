Gordon Herbert prochain sélectionneur de l'Allemagne

À L'ÉTRANGER

Qualifiée pour les Jeux olympiques grâce à sa victoire au Tournoi de Qualification Olympique (TQO), l'équipe nationale allemande masculine a été sortie en quarts de finale par la Slovénie (94-70) à Tokyo. Elle s'apprête désormais à changer de sélectionneur. Selon BIG, c'est le Canadien Gordon Herbert (62 ans) qui va succéder à Henrik Rödl. L'ancien coach du Paris Basket Racing et de l'Elan Béarnais a coaché en Allemagne entre 2010 et 2020, essentiellement à Francfort-sur-le-Main (en 2010-2011 puis de 2013 à 2020) mais aussi à l'ALBA Berlin (2011-2012). Dernièrement, il est assistant de Nick Nurse sur l'équipe nationale du Canada et a coaché la formation russe de l'Avtodor Saratov.