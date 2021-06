Grâce à Louis Labeyrie (18 points), Valence égalise dans la série contre le Real Madrid

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : ACB

Quatrième de la saison régulière, Valence s'est imposé sur son parquet ce mardi soir face au Real Madrid lors du match 2 de la demi-finale. Le Real avait remporté le match 1 grâce à un bon Fabien Causeur mais cette fois, c'est le Français de Valence, Louis Labeyrie qui offre la victoire au sien avec ses 18 points. L'ancien joueur de Strasbourg et Paris-Levallois termine avec 18 points à 8/11 aux tirs, 4 rebonds et 4 contres pour 22 d'évaluation en 21 minutes.

¡EL HOMBRE DEL PARTIDO!



Mucha GARRA y canastas repletas de CALIDAD. Así ha sido el partido de @Louis_Labeyrie, el jugador clave que ha llevado al @valenciabasket a forzar el 3⃣r partido de semifinales.



1⃣8 puntos

4⃣ rebotes

2⃣2⃣ de valoración #PlayoffLigaEndesa pic.twitter.com/VwkCQs25YF — Liga Endesa (@ACBCOM) June 8, 2021

Meilleur marqueur de la rencontre, il finit également avec la meilleure évaluation du match. En face, les Français du Real Madrid n'étaient pas dans un grand soir puisque Vincent Poirier finit avec 6 points et Fabien Causeur avec 3 points. Le Real est donc à égalité dans cette demi-finale avec Valence. Le match 3 aura lieu à Madrid ce jeudi (22h).

Lundi soir, le FC Barcelone a écrasé Tenerife dans l'autre demi-finale (112-69). Pour le premier match de la série, les Barcelonais n'ont laissé aucune chance au quart de finaliste de la dernière édition de la Basketball Champions League. Le Français Léo Westermann termine la partie avec 2 points en 9 minutes. Mais le Barca a aussi et surtout compter sur Nikola Mirotic et Leandro Bolmaro qui finissent respectivement avec 21 et 17 points. Le deuxième match se déroulera à Tenerife, ce mercredi (21 h).

