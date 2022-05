Gran Canaria et Albicy sortis par Barcelone sur un buzzer beater de Cory Higgins

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : acb Photo M Henriquez

Le FC Barcelone rejoint le Real Madrid dans le dernier carré des playoffs de Liga Endesa. Ce dimanche, l'équipe de Sarunas Jasikevicius a remporté le match retour de son quart de finale, en s'imposant 88 à 86 à Gran Canaria. C'est Cory Higgins qui a donné la victoire aux Catalans. Longtemps touché par les blessures, l'arrière américain retrouve la forme sur ces phases finales (12 points à 3/8 aux tirs, 5 passes décisives et 9 fautes provoquées pour 19 d'évaluation en 27 minutes). Après l'égalisation de l'ex-Monégasque Dylan Ennis (26 points) à 4,7 secondes de la fin, le filleul de Michael Jordan a été trouvé sur la remise en jeu et a marqué au nez et à la barbe de l'ancien Monégasque. En défense sur Nicolas Laprovittola, Andrew Albicy (3 points à 1/3 et 2 passes décisives en 22 minutes) n'a rien pu faire. Sa saison 2021-2022 est terminée.

Dans l'autre demi-finale, Tenerife a répondu à la rouste reçue à Badalone (100-68) par... une rouste (103-76). Kyle Wiltjer s'en est donné à coeur joie (37 points à 11/15 aux tirs). Il y aura donc une belle entre ces deux équipes, tout comme entre Valence et Baskonia.