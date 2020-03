Gregg Popovich va rester le coach de Team USA jusqu'aux JO 2021

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Ce mardi, le Comité International Olympique (CIO) a annoncé le report des Jeux olympiques 2020, au plus tard à l'été 2021. Pour la Fédération française de basketball, cela pose diverses questions concernant les contrats des staffs, calés sur des cycles olympiques. Vincent Collet et Valérie Garnier, respectivement sélecionneurs de l'équipe de France masculine et féminine, devraient logiquement être prolongés d'un an, au moins.

De son côté, USA Basketball a été très réactif en annonçant que Gregg Popovich conduirait bien l'équipe nationale étasunienne lors du tournoi olympique. "Les engagements que tout le monde a pris pour 2020 sont toujours là, a commenté le manager général d'USA Basketball. Nous sommes à fond et nous nous engageons."