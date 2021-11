Groupe A : La Belgique domine la Serbie et lance parfaitement ses qualif'

Ce dimanche, la Belgique a signé sa deuxième victoire en deux matches de qualification à la Coupe du Monde 2023. Après sa large victoire en Slovaquie jeudi (57-83), les joueurs de Dario Gjergja ont battu la Serbie 73 à 69 ce dimanche.

Van Rossom plus décisif que Teodosic

Derrière de 14 points (22-36) à 2 minutes de la mi-temps puis toujours à -11 (52-63) à la 29e, les Belges ont passé un 14-2 aux visiteurs pour passer devant (66-65) à 3 minutes 30 de la fin sur un lay-up de Jean-Marc Mwema. Si Filip Petrusev (libéré par l'Anadolu Efes pour l'occasion) a égalisé à 69 partout à 1 minute 12 de la fin sur une passe décisive de Milos Teodosic, Sam Van Rossom (20 points à 8/16 aux tirs) a rentré un 3-points décisif sur la possession suivante. Surtout, son équipe n'a plus encaissé le moindre point. Grâce à la présence de ses cadres, dotés d'une belle expérience (Van Rossom et Mwema donc, mais aussi Ismaël Bako, Retin Obasohan, Pierre-Antoine Gillet ou Hans Vanjwin), la Belgique démarre très bien sa campagne de qualification.

"Dans le dernier quart-temps, on a trouvé le rythme et on a joué une incroyable deuxième mi-temps, reconnaît le sélectionneur Dario Gjergja dans la Libre. Les joueurs n'ont pas lâché une seconde et c'est une victoire encore plus belle que face à la Lituanie (en éliminatoires à l'EuroBasket en 2020, ndlr)."