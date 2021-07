Groupe A : La République tchèque est venue à bout de l'Iran

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Avant France - Etats-Unis, ce dimanche à 14h heure française, les festivités ont démarré dans le groupe A du tournoi olympique masculin avec un duel serré entre la République tchèque et l'Iran. Les Tchèques ont fini par s'en sortir, s'imposant 84-78. S'ils ont compté jusqu'à 22 points d'avance, leurs adversaires se sont dangereusement rapprochés en fin de rencontre. Mais Blake Schilb (14 points à 6/10 aux tirs, 4 rebonds et 5 passes décisives pour 19 d'évaluation en 19 minutes), Jaromir Bohacik (6 points à 3/8 et 5 passes décisives pour 7 d'évaluation en 21 minutes), Patrik Auda (16 points à 4/7 et 6 rebonds pour 14 d'évaluation en 23 minutes) n'ont jamais compté moins d'une possession d'avance.

Avant d'affronter la France mercredi à 14h, ils ont donc démarré par une victoire. De son côté, l'Iran aura fort à faire face aux Etats-Unis.