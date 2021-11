Groupe B : La Turquie écarte la Grande-Bretagne, la Grèce se reprend

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

On avait quitté le groupe B avec la victoire de la Grande-Bretagne contre la Grèce et celle de la Biélorussie face à la Turquie. Ce dimanche, les choses se sont inversées : la Turquie et la Grèce ont gagné, contrairement aux deux autres sélections. A Salonique, les Grecs ont battu la Biélorussie (77-67) dans un match disputé mais globalement maîtrisé par les locaux.

30 d'évaluation pour Shane Larkin

A Istanbul, ce sont les Turcs qui ont dominé les Britanniques à partir du deuxième quart-temps pour l'emporter 84-67. Présent et utilisé 36 minutes, Shane Larkin a régalé (22 points à 7/10 aux tirs, 4 rebonds et 8 passes décisives pour 30 d'évaluation). Au classement, les quatre équipes sont donc à égalité avec une victoire.