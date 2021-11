Groupe F : La Lituanie et la Bosnie-Herzégovine toutes deux invaincues

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Déjà brillante lors des qualifications à l'EuroBasket 2022, la Bosnie-Herzégovine a confirmé en ce début de phase de qualification à la Coupe du Monde 2023. Ce lundi, la sélection menée par John Roberson s'est imposée 85-75 en Bulgarie. Les Bosniens ont fait l'écart en fin de première mi-temps et n'ont plus perdu l'avantage. Si le meneur de Strasbourg n'a pas crevé l'écran (11 points à 4/9 aux tirs et 3 passes décisives pour 9 d'évaluation en 25 minutes), l'intérieur des Metropolitans 92 Miralem Halilovic a lui été brillant (21 points à 8/12, 6 rebonds, 4 passes décisives et 4 interceptions pour 26 d'évaluation en 29 minutes).

Au classement, la Bosnie-Herzégovine, qui avait battu la République tchèque 97 à 90 pour son premier match, prend la tête du groupe F en compagnie de la Lituanie. La Lituanie est en effet allée l'emporter sur le terrain des Tchèques 74 à 66. Les Baltes ont pris le dessus lors du deuxième quart-temps (9-26). D'ordinaire très adroits, les locaux ont été maladroits à 3-points (5/20). Jaromir Bohacik a fini à 13 points à 5/13 aux tirs (dont 3/9 à 3-points), 2 rebonds et 2 passes décisives en 31 minutes.