Groupe G : L'Espagne tranquille contre la Géorgie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Après sa large victoire en Macédoine-du-Nord (65-94) vendredi, l'équipe nationale masculine d'Espagne s'est largement imposée contre la Géorgie (89-61) ce lundi à Jaen, en Andalousie. La Roja s'est vite envolée et Sergio Scariolo a pu faire tourner avec 12 joueurs utilisés entre 12 et 22 minutes. En face, l'habitué du championnat espagnol Giorgi Shermadini était trop seul (21 points à 6/9 aux tirs et 9 rebonds).

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

L'Espagne est seule en tête du groupe G devant la Géorgie (qui avait battu l'Ukraine vendredi) et l'Ukraine qui s'est imposé ce lundi contre la Macédoine-du-Nord 78 à 61 ce lundi.