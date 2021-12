Guy Landry Edi dominant en troisième division allemande

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Basketball Löwen

Après son expérience en Islande la saison dernière, Guy Landry Edi (1,98 m, 32 ans) continue de découvrir l'Europe du basket. Celui qui est également passé par la Finlande en 2018 évolue désormais en troisième division allemande.

Passé des fjords du nord de l'Islande à la capitale de la Thuringe, le vice-champion d'Afrique s'est converti en capitaine de route d'Erfurt. Seul trentenaire d'une très jeune équipe de Löwen, l'ancien joueur de Pro A (60 matchs avec Châlons-Reims et Le Havre entre 2014 et 2016) brille avec un double-double de moyenne : 19,8 points à 43%, 10,3 rebonds et 2,7 passes décisives pour 20,4 d'évaluation. De loin les meilleures statistiques de sa carrière, lui qui ne tournait qu'à 8 points et 5 rebonds en NM1 française avec Tours en 2019/20. Et pour ne rien gâcher, son club pointe à la 4e place de la poule Sud.

Tidjan Keita aussi...

Encore auteur de 29 points et 13 rebonds samedi à Hanau (80-78), Guy Landry Edi est accompagné par un autre Français en troisième division allemande, bien plus habitué à ce championnat. Ainsi, aux côtés de l'ancien drômois Toni Prostran, Tidjan Keita s'amuse à Iserlohn (16,6 points, 9,4 rebonds et 1,7 passe décisive).